Глава Севастополя пригрозил уволить решившего закупить машины Citroën чиновника

Губернатор Севастополя Развожаев отменил закупку машин Citroën для госучреждения

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отменил закупку в лизинг автомобилей Citroën для «Государственной экспертизы города Севастополя» и пригрозил увольнением чиновнику, допустившему это решение. Об это он написал в Telegram-канале.

По словам главы города, ему поступила информация о том, что учреждение объявило госзакупку на указанные машины по стартовой цене от 12 миллионов рублей.

«Это либо провокация, либо деградация и полное непонимание того, какая ситуация сейчас в стране. Тот, кто принял решение о такой закупке, завтра будет уволен», — подчеркнул Развожаев.

Ранее президент Владимир Путин призвал перевести российских чиновников и госслужащих с зарубежных машин на российские автомобили. Как утверждал российский лидер, эта мера позволит улучшить качество производимых в стране автомобилей.

