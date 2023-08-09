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08:09, 9 августа 2023Мир

Россия и Китай отказались обсуждать химоружие Сирии в СБ ООН

США настояли на встрече по химоружию Сирии в ООН вопреки протесту России и КНР

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

США и их союзники пообещали, что «неспособность Сирии отчитаться за свою программу по созданию химического оружия» будет ежемесячно обсуждаться в Совете Безопасности ООН, даже несмотря на протесты со стороны России и Китая. Последние считают, что вопросы вокруг предположительного использования химоружия в арабской стране исчерпаны, пишет The Independent.

Как утверждает The Independent, Россия и КНР впервые отказались выступать на ежемесячном заседании СБ ООН по вопросу о сирийском химическом оружии. Советник министра иностранных дел Сирии Альхакан Денди в свою очередь подчеркнул, что Дамаск удивлен планами на новую встречу, «учитывая, что не было никаких событий, которые бы требовали ее проведения».

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Посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в СБ, что правительство президента Сирии Башара Асада «неоднократно лгало международному сообществу» и следователям международной организации по контролю за химическим оружием. По ее словам, администрация президента страны Джо Байдена будет продолжать требовать от Сирии полного отчета об атаках 2013 года.

При этом делегации из Москвы и Пекина не стали выступать на заседании СБ ООН по сирийскому химдосье еще в марте этого года. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что за последнее время было много «абсолютно пустых заседаний по сирийскому химическому досье, бесполезность которых была очевидна для всех».

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    Виктория Кондратьева
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