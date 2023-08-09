Дружественные страны начали продавать российские акции

«Ъ»: главными продавцами российских акций стали инвесторы из дружественных стран

По итогам июля главными нетто-продавцами российских акций выступили инвесторы из дружественных стран. В общей сложности они продали ценных бумаг на сумму 10,4 миллиарда рублей, что стало рекордным значением за последние полтора года. Об этом со ссылкой на обзор рисков финансовых рынков Банка России пишет «Коммерсантъ».

Чистые продажи со стороны дружественных резидентов наблюдались и ранее, но объемы были заметно меньше. Независимый финансовый аналитик Андрей Бархота предположил, что на ситуацию повлияло в том числе поведение российских инвесторов, которые сменили регистрацию для уменьшения санкционных рисков.

Также в июле свою инвестиционную активность сократили физические лица. Нетто-покупки составили 2,9 миллиарда рублей, что гораздо меньше, чем в последние месяцы, когда результат составлял 13-29 миллиардов рублей.

Основными участниками биржевых торгов акциями стали физические лица, на их долю приходится более 80 процентов от общего объема сделок. Стратег «Арикапитала» Сергей Суверов указал, что на динамику повлияли как перегретость рынка, так и падение курса рубля — высокая волатилность заставила инвесторов обратить внимание на валютный рынок.

По мнению Бархоты, замедление роста индекса Московской биржи в последнее время носит объективный характер, так как на рынке назрела коррекция. В то же время в целом эксперты настроены оптимистично относительно российских акций, потому что альтернативы для вложений у частных лиц практически нет.

Ранее сообщалось, что в июле россияне на фоне ослабления рубля продали иностранной валюты на бирже и через крупнейшие банки на 44,4 миллиарда рублей.