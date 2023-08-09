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15:26, 9 августа 2023Путешествия

Российский блогер пожаловался на «конские цены» на любимом курорте богачей

Блогер Хованский рассказал о высоких ценах в отеле all-inclusive на Сейшелах

Фото: Nenad Radojčić / Unsplash

Известный российский блогер Юрий Хованский пожаловался на «конские цены» на Сейшельских островах. Своим опытом он поделился с подписчиками на YouTube-канале.

Хованский рассказал, что отпуск на любимом курорте богачей в отеле all-inclusive обошелся ему в 1,2 миллиона рублей. По его словам, идея взять «все включено» была стоящей, потому что цены на Сейшелах «конские». Например, один коктейль «Маргарита» стоит порядка двух тысяч рублей.

«Как русский человек, я начал узнавать, что входит во "все включено", чтобы не облажаться. Вроде как, все практически. Предупредили, что есть дополнительные услуги, например, спа. А так, в целом, ешь, пей, мини-бар бесплатно меняют раз в день», — сказал блогер.

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Он добавил, что «разгулялся» и, увидев корзину для грязного белья, решил отдать вещи в чистку. В итоге ему выставили счет на 57 евро (около шести тысяч рублей по курсу на 9 августа) за стирку нескольких футболок и трусов.

Блогер также решил воспользоваться платными услугами и сходить в спа-центр. Он предварительно изучил цены и удивился, насколько они низкие. Только позже Хованский понял, что их стоимость была указана не в сейшельских рупиях, а в евро.

«Таким образом, у меня была самая дорогая стирка в моей жизни и самый дорогой массаж лица», — посетовал Хованский.

Ранее Юрий Хованский рассказал, что туристам с российским паспортом стало сложнее путешествовать. Во время отпуска его постоянно расспрашивали о том, куда он едет и где работает. По словам блогера, раньше он в таких ситуациях не оказывался.

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    Мария Борисова
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