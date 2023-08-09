Рецидивист изнасиловал россиянку в парке и был пойман

В Петербурге ранее судимый 36-летний мужчина изнасиловал девушку в парке

В Петербурге незнакомец напал на девушку и изнасиловал ее. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Нападение произошло ночью 3 августа в парке «Малиновка». Пострадавшая сразу же обратилась в полицию, а силовики по генетическому профилю быстро вычислили насильника.

Мужчину задержали в Ленинградской области. Насильником оказался 36-летний рецидивист. Ранее он был судим несколько раз, в том числе и за изнасилование. Теперь ему грозит до 10 лет колонии по статье об изнасиловании с особой жестокостью.

29 июля в Петербурге еще один рецидивист избил и изнасиловал в лесу девушку.