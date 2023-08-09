В облаке Ориона обнаружена система из четырех протозвезд

The Astrophysical Journal Letters: обнаружена система из четырех протозвезд

Международная группа астрономов обнаружила формирующуюся систему из четырех протозвезд в молекулярном облаке Орион В. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Наблюдения были проведены с помощью комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). Целью стали 72 плотных ядра молекулярного облака. Ранее ученые уже обнаруживали четырехзвездную систему на ее ранней стадии существования, однако новая система очень компактная и демонстрирует более сложную активность звездообразования.

Существующие модели предполагают, что системы с несколькими звездами формируются в результате фрагментации ядра облака на ранней стадии его эволюции. Протозвездная система G206.93-16.61E2 находится на расстоянии 1500 световых лет от Земли. Она состоит из двух протозвезд и двух дозвездных газовых сгущений, которые в будущем также могут образовать маломассивные звезды.

Самое большое расстояние между четырьмя членами системы составляет всего 1000 астрономических единиц. Также в выбросах пыли обнаружены несколько лентообразных удлиненных структур, плотно связывающих четыре компонента вместе и расширяющихся наружу. Они могут действовать как системы транспорта газового материала из внешней оболочки ядра к протозвездам.