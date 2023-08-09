Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:04, 9 августа 2023Наука и техника

В облаке Ориона обнаружена система из четырех протозвезд

The Astrophysical Journal Letters: обнаружена система из четырех протозвезд

Изображение: SHAO / phys.org

Международная группа астрономов обнаружила формирующуюся систему из четырех протозвезд в молекулярном облаке Орион В. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Наблюдения были проведены с помощью комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). Целью стали 72 плотных ядра молекулярного облака. Ранее ученые уже обнаруживали четырехзвездную систему на ее ранней стадии существования, однако новая система очень компактная и демонстрирует более сложную активность звездообразования.

Существующие модели предполагают, что системы с несколькими звездами формируются в результате фрагментации ядра облака на ранней стадии его эволюции. Протозвездная система G206.93-16.61E2 находится на расстоянии 1500 световых лет от Земли. Она состоит из двух протозвезд и двух дозвездных газовых сгущений, которые в будущем также могут образовать маломассивные звезды.

Самое большое расстояние между четырьмя членами системы составляет всего 1000 астрономических единиц. Также в выбросах пыли обнаружены несколько лентообразных удлиненных структур, плотно связывающих четыре компонента вместе и расширяющихся наружу. Они могут действовать как системы транспорта газового материала из внешней оболочки ядра к протозвездам.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Еникеев
    Обсудить
    Последние новости

    В Сергиевом Посаде из-под завалов после взрыва начали доставать погибших

    Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде выбросил мужчину из автомобиля

    Массовая драка на детской площадке в Подмосковье попала на видео

    Германия раскрыла данные о новой военной помощи Украине

    В облаке Ориона обнаружена система из четырех протозвезд

    Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

    Суд отказался заочно арестовывать российского врача по делу о торговле людьми

    Самый дорогой авиабилет из России на Мальдивы в Новый год обойдется по цене авто

    Партия свергнутого президента Нигера призвала к мобилизации для его освобождения

    Популярной у россиян стране предрекли подорожание аренды жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости