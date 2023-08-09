Туристы уронили статую за 20 миллионов рублей во время фотосессии в Италии

Немецкие туристы уронили статую XIX века во время фотосессии на вилле в Италии

Группа немецких туристов уронила ценную скульптуру на вилле в северной Италии и попала на видео, сообщает канал CNN.

Управляющий виллой в городе Виджу Бруно Гольферини (Bruno Golferini) рассказал, что путешественники из Германии, арендовавшие виллу, решили сфотографироваться для социальных сетей. Двое из них залезли в фонтан, чтобы обнять статую итальянского скульптора XIX века Энрико Бутти, а третий толкнул ее палкой. После этого скульптура рухнула.

Вандализм попал на камеры видеонаблюдения. Туристы сразу съехали, а управляющий подал заявление в полицию. Гольферини отметил, что стоимость 150-летней статуи оценивается в 200 тысяч евро (примерно 21 миллион рублей по курсу на 9 августа). По его словам, владельцы виллы считали статую защитницей этого места. Восстановить фонтан будет трудно из-за дополнительных повреждений плитки.

Ранее туристка из Франции вырезала любовное послание своему парню на стене Пизанской башни. Девушку арестовали, теперь ей грозит штраф на сумму больше 200 тысяч рублей или тюремный срок.