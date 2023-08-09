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17:26, 9 августа 2023Ценности

Стилист раскрыла способы Меган Маркл выглядеть привлекательно с помощью одежды

Стилист Лунд: Меган Маркл носит облегающую одежду, чтобы подчеркнуть фигуру

Фото: Peter Dejong / АР

Персональный стилист Мелисса Лунд раскрыла способы герцогини Сассекской Меган Маркл выглядеть привлекательно с помощью одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.

По мнению эксперта, супруга принца Гарри предпочитает носить облегающие наряды, чтобы выгодно подчеркнуть достоинства своей фигуры. Среди них — узкие брюки, сшитый на заказ блейзер или приталенное пальто.

В качестве примера специалистка привела черное платье-футляр с поясом, в котором Маркл появилась на встрече глав правительств стран Содружества в Королевском авиационном обществе в Лондоне. Тогда знаменитость дополнила свой образ остроносыми туфлями на завязках и клатчем в тон.

В мае Меган Маркл появилась на публике в ярком наряде и привлекла внимание общественности. Супруга принца Гарри посетила премию Women of Vision 2023 в золотистом платье без рукавов люксового бренда Johanna Ortiz с несколькими вырезами, которые частично оголили ее живот и область под грудью. Журналисты издания посчитали, что телезвезда выразила свое негативное отношения к правилам королевской семьи с помощью яркого образа.

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    Мария Винар
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