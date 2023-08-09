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09:14, 9 августа 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о возвращении тропических ночей

Вильфанд: тропическая ночь вернется в Москву в субботу, 12 августа

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Тропические ночи вернутся в Москву в субботу, 12 августа. Об этом москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает агентство ТАСС.

По словам метеоролога, из-за воздушных масс из Египта ночь на субботу вновь будет жаркой, температура поднимется до 21 градуса Цельсия. «Последние три ночи были очень жаркими — температура от 19 до 23 градусов. Их обычно называют тропическими, но в эти дни воздушные массы были не просто с юга, Средиземноморья или Турции, а из Египта, поэтому логичнее их назвать египетскими. В ночь на субботу эти египетские ночи вернутся», — поделился информацией Вильфанд.

Метеоролог добавил, что тропическая ночь вернется только на один день, после чего циркуляция изменится и в Москве резко похолодает. По данным специалиста, в субботу днем ожидается температура в 23-24 градуса Цельсия и дожди.

Днем ранее стало известно, что в Москве пережили тропическую ночь, которая оказалась третей за лето 2023 года. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, температура не опустилась ниже 21 градуса Цельсия.

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    Полина Кислицына
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