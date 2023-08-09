Twitter оштрафовали за задержку с передачей данных аккаунта Трампа

Twitter оштрафовали на $350 тыс за задержку с передачей данных аккаунта Трампа

Twitter оштрафовали на 350 тысяч долларов за задержку с передачей данных аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы суда.

Отмечается, что прокуратура США через ордер суда истребовала материалы, который связаны с аккаунтом политик в социальной сети. Ордер был выписан в январе 2023 года. Он сопровождался запретом на разглашение информации о его существовании, которая только сейчас стала достоянием гласности.

Компания тянула с передачей материалов, а также безуспешно пыталась обжаловать судебный запрет на разглашение. Отмечается, что Twitter представил запрошенную информацию только спустя три дня по истечении определенного судом срока.

Ранее американская прокуратура предлагала ограничить возможность Дональда Трампа комментировать судебный процесс над ним. Речь идет о комментировании экс-президентом материалов дела в социальных сетях, которые могут иметь «запугивающий эффект на свидетелей и негативно отразиться на отправлении правосудия».