На Западе предрекли трудный период для Украины в конфликте с Россией

CNN: конфликт на Украине перешел в наиболее тяжелую для Киева фазу

Украинское контрнаступление сейчас больше напоминает утомительную работу. О том, что конфликт на Украине перешел в наиболее тяжелую для Киева фазу, сообщает американский телеканал CNN.

В материале отмечается, что на поле боя украинским войскам приходится преодолевать оборонительные позиции России, на подготовку которых ушли месяцы. «Атакующим силам необходимо численное превосходство над хорошо окопавшимися войсками. (…) Война сейчас вступила в более сложную стадию для Украины», — говорится в статье

Авторы материала предрекли, что конфликт может затянуться до 2024 года. Кроме того, они высказали опасения, что отношения между всеми участниками противостояния, включая страны Запада и США, станут более натянутыми.

«Затянувшееся контрнаступление и сложности, которые возникнут у Украины зимой, будут иметь особые последствия для Соединенных Штатов», — заявила редакция CNN.

Подобное заявление объясняется тем, что в 2024 году в США пройдут президентские выборы. Имидж действующего президента Джо Байдена может пострадать из-за неблагоприятной для Украины ситуации на фронте, заключили в материале.

Ранее Украине предрекли возможные трудности из-за предстоящий президентских выборов. Как заявил обозреватель британского издания The Telegraph Ричард Кемп, Байден будет искренне желать, чтобы конфликт завершился до предвыборной гонки. В противном случае США перестанет помогать Украине, потому что это станет невыгодно для страны.