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13:44, 9 августа 2023Интернет и СМИ

Сообщение об отсутствии штабов «Юнармии» в новых регионах не подтвердилось

Данные об отсутствии подразделений «Юнармии» в новых регионах не подтвердились

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

8 августа экс-советник проукраинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале сообщил, что в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях отсутствуют подразделения «Юнармии». Однако информация не подтвердилась.

В качестве аргумента чиновник приводит данные с шапки сайта движения — при поиске штаба по городам отсутствуют новые регионы. Там они действительно не отображаются, но все данные есть на отдельной странице организации, где, в частности, размещена информация о руководителях движения, а также их электронная почта для связи.

Кроме того, на сайтах местных изданий размещены статьи, касающиеся деятельности движения (1, 2).

Также на сайте «Юнармии» сегодня, 9 августа, был размещен материал о пополнении в рядах движения на новых территориях.

Информация Андрющенко не получила охвата в СМИ, социальных сетях и Telegram-каналах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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