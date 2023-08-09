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19:42, 9 августа 2023Силовые структуры

Трех воров-альпинистов осудили за кражи в российских квартирах

В Петербурге вынесли приговор трем ворам-альпинистам, проникавшим в квартиры

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор трем ворам-альпинистам, проникавшим в квартиры высоток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Арсений Гроздилов получил два года и два месяца колонии особого режима, Акрамат Котиев — два года колонии строгого режима, а третьего фигуранта дела Павла Поликарпова лишили свободы условно на один год и десять месяцев. Все они признаны виновными по пункту «а» части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ.

По данным ведомства, с апреля по май 2021 года мужчины совершили пять квартирных краж на улицах Воскова, Детской и Ленсовета в Курортном районе. Они использовали альпинистские амуницию и снаряжение. Отмечается, что форточники попадали в дома через общий балкон, отжимая стеклопакеты. Им удавалось забраться даже на 17-й этаж.

Ущерб от действий фигурантов дела составил почти миллион рублей. Они смогли возместить его потерпевшим в полном объеме.

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    Екатерина Власова
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