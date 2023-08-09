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18:49, 9 августа 2023Интернет и СМИ

Казахстан приостановил работу местного домена «Яндекса»

Казахстан приостановил работу yandex.kz за его размещение на серверах вне страны

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Власти Казахстана приостановили работу местного домена yandex.kz за его размещение на серверах вне страны. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на Министерство цифрового развития страны.

«С 9 августа 2023 года приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что обратились в компанию «Яндекс» для получения информации о местоположениях центров обработанных данных, принимаемых мерах защиты личных данных казахстанцев и способах взаимодействия со спецслужбами.

В ведомстве также обратили внимание на то, что сервис «Яндекс.Такси» отрицает информацию о передаче данных о передвижениях пользователей за пределами РФ российским правоохранительным органам.

«Данные, связанные с работой сервиса в Казахстане, могут быть запрошены уполномоченными иностранными (в том числе российскими) государственными органами исключительно через официальный запрос и только в рамках установленных международных процедур», — подчеркнули в Министерстве цифрового развития страны.

В пресс-службе «Яндекса» сообщили РБК, что домен yandex.kz был разделегирован локальным регистратором.

9 августа жители Казахстана обратили внимание на проблемы с доступом к местному домену «Яндекса». Позже сообщалось, что после перебоев домен вновь стал доступен.

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    Олег Давыдов
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