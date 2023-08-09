Казахстан приостановил работу местного домена «Яндекса»

Казахстан приостановил работу yandex.kz за его размещение на серверах вне страны

Власти Казахстана приостановили работу местного домена yandex.kz за его размещение на серверах вне страны. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на Министерство цифрового развития страны.

«С 9 августа 2023 года приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что обратились в компанию «Яндекс» для получения информации о местоположениях центров обработанных данных, принимаемых мерах защиты личных данных казахстанцев и способах взаимодействия со спецслужбами.

В ведомстве также обратили внимание на то, что сервис «Яндекс.Такси» отрицает информацию о передаче данных о передвижениях пользователей за пределами РФ российским правоохранительным органам.

«Данные, связанные с работой сервиса в Казахстане, могут быть запрошены уполномоченными иностранными (в том числе российскими) государственными органами исключительно через официальный запрос и только в рамках установленных международных процедур», — подчеркнули в Министерстве цифрового развития страны.

В пресс-службе «Яндекса» сообщили РБК, что домен yandex.kz был разделегирован локальным регистратором.

9 августа жители Казахстана обратили внимание на проблемы с доступом к местному домену «Яндекса». Позже сообщалось, что после перебоев домен вновь стал доступен.