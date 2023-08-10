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19:23, 10 августа 2023Бывший СССР

На Украине пообещали помочь с расследованием возможных домогательств в ВСУ

Замглавы МО Украины пообещала помочь расследовать возможные домогательства в ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пообещала помочь с расследованием действий командующих, обвиненных подчиненными в сексуальных домогательствах. Об этом она высказалась в интервью британскому изданию The Guardian.

Маляр попросила женщин, столкнувшихся с домогательствами в Вооруженных силах Украины, обратиться к ней с заявлением. «Предоставьте мне всю информацию, я лично свяжусь с полицией», — заявила замглавы Минобороны.

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    Георгий Нестеров
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