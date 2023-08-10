Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:22, 10 августа 2023Моя страна

Фестиваль сельской молодежи пройдет в Карачаево-Черкесии

Фестиваль сельской молодежи пройдет в КЧР 26 августа

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Карачаево-Черкесии 26 августа впервые пройдет фестиваль сельской молодежи. Об этом сообщает ТАСС.

Участниками фестиваля станут свыше 300 человек, их ждут соревнования по национальным видам спорта, интеллектуальные игры и ярмарка вакансий.

По словам министра Карачаево-Черкесии по делами молодежи Ибрагима Тоторкулова, фестиваль проводится для развития духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания сельской молодежи, выявления творческих и талантливых жителей и сохранения национальной культуры.

Основной площадкой фестиваля станет село Ильичевское Прикубанского района республики. Также будут работать альтернативные площадки — по сборке оружия, битве на мечах, интеллектуальным играм.

Фестиваль завершится торжественной церемонией с выступлением почетных гостей, награждением победителей спортивных состязаний, проведением розыгрыша ценных призов и концертной программой.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны рассказали о ходе наступления российских войск

    Названа любимая соцсеть россиян

    Стало известно о поставках Су-57 с двигателями второго этапа

    Глава оружейной компании Швейцарии уволилась из-за отказа властей помогать Киеву

    Певица Нюша раскрыла подробности непростого сотрудничества с ЛСП

    Российского предпринимателя больше месяца держали в заложниках и избивали

    Путин поддержал передачу Объединенной судостроительной корпорации ВТБ

    В палате представителей США пообещали не обсуждать помощь Украине

    Ивлееву с сумкой «из ковра» подняли на смех в сети фразой «русский колхоз»

    В ФРГ назвали возможный мотив арестованного за шпионаж в пользу России военного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости