Популярная российская блогерша показала удивившую ее особенность Парижа

Блогерша Юлия Гаврилина удивилась скоплению полицейских машин в Париже

Популярная российская блогерша Юлия Гаврилина прилетела в Париж и показала удивившую ее особенность этого города. Видео о поездке опубликовано на YouTube-канале блогерши.

Гаврилина сняла на видео одну из парижских улиц, на которой заметила скопление полицейских машин, припаркованных вдоль дороги. «Просто посмотрите, какое количество полиции здесь стоит. Тут целый ряд, вся улица», — поделилась она и отметила, что испытывала беспокойство, снимая это на камеру.

Блогерша также поделилась, что в какой-то момент во время прогулки по Парижу к ней и ее спутнику обратилась полиция. По словам Гаврилиной, правоохранителей не устроило, что пара вдвоем передвигалась на одном самокате.

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