Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:54, 10 августа 2023Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша показала удивившую ее особенность Парижа

Блогерша Юлия Гаврилина удивилась скоплению полицейских машин в Париже

Кадр: Julia Gavrilina / YouTube

Популярная российская блогерша Юлия Гаврилина прилетела в Париж и показала удивившую ее особенность этого города. Видео о поездке опубликовано на YouTube-канале блогерши.

Гаврилина сняла на видео одну из парижских улиц, на которой заметила скопление полицейских машин, припаркованных вдоль дороги. «Просто посмотрите, какое количество полиции здесь стоит. Тут целый ряд, вся улица», — поделилась она и отметила, что испытывала беспокойство, снимая это на камеру.

Блогерша также поделилась, что в какой-то момент во время прогулки по Парижу к ней и ее спутнику обратилась полиция. По словам Гаврилиной, правоохранителей не устроило, что пара вдвоем передвигалась на одном самокате.

Ранее российский комик Дмитрий Коваль поделился впечатлениями о поездках в Париж и Барселону. Юморист пожаловался на то, что во многих ресторанах европейских городов невкусно готовят.

Что думаешь? Оцени!
    Маргарита Щигарева
    Обсудить
    Последние новости

    Польша разместит на границе с Белоруссией 10 тысяч военных

    Врач раскрыла россиянам портящие волосы средства

    Поставки газа из России сократились

    Крымчан предупредили об утилизации боеприпасов

    Игравший в «Тереке» футболист рассказал о шутках Кадырова

    Прилетевшего из Москвы в Грузию звезду «Универа» не пустили в страну

    В Запорожской области оценили продвижение ВСУ

    В Москве продадут разделенный на женскую и мужскую части дворец

    Отправляющейся в командировку с бывшим женихом замужней женщине дали совет

    Пушилин рассказал о состоянии Клещеевки после боев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости