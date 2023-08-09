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20:33, 9 августа 2023Интернет и СМИ

Популярный российский комик назвал один минус Европы

Комик Коваль заявил, что в европейских ресторанах невкусно готовят

Кадр: Канал Коваля / YouTube

Популярный российский комик Дмитрий Коваль, недавно побывавший в Париже и Барселоне, заявил, что в местных ресторанах невкусно готовят. Об одном из минусов Европы он рассказал в выпуске подкаста, доступного на его YouTube-канале.

По мнению юмориста, в магазинах Парижа, Барселоны и других европейских городов продаются вкусные и качественные продукты. «Но в ресторанах так плохо готовят, парадокс вообще. (...) Тебе как крыса из "Рататуя" готовила, которая мечтала всю жизнь играть в театре, но вместо этого она повар», — сыронизировал Коваль.

Он также заявил, что не говорил официантам, что ему не нравятся блюда. «Ешь, у тебя спрашивают: "Как вам?" Ты [отвечаешь]: "Perfecto!" А сам думаешь: "Зачем я сказал perfecto?"» — пошутил комик.

Ранее Коваль пожаловался на сервис в гостиницах и транспорт Парижа. Он заявил, что персонал отеля не реагировал на его претензии из-за проблем с санузлом, а в метро он не мог приобрести проездной билет за наличные деньги. Кроме того, Коваль назвал цены на путешествие по Европе «безумием».

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    Мария Большакова
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