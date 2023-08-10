Озвученный в Германии призыв снести памятники Бандере на Украине объяснили

Политолог Оленченко: в Польше обсуждается вопрос о памятниках Бандере на Украине

Призыв депутата немецкого бундестага Гезине Летч снести на Украине все памятники лидеру «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степану Бандере связан в том числе с актуальностью темы Волынской резни для поляков. Об этом «Ленте.ру» заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, подчеркнув, что упомянутые события имеют особое значение и для немцев.

«Тот факт, что немецкие политики озаботились этой темой, свидетельствует о том, что эта тема начинает получать более широкое звучание, а также с расширением обсуждаемости этой темы в Польше. В Польше осенью планируются парламентские выборы, и оппозиция активизировала предвыборную борьбу, во главе которой вопрос взаимоотношений с Украиной в части Волынской резни и других действий», — сказал Оленченко.

Будь я на месте немцев, я бы потребовал составить с украинскими властями понимание того, кто пострадал из немецкого населения на Волыни в 1943 году (…) Вполне уместным был бы поставить вопрос о том, что неуместны памятники [Степану] Бандере на территории Украины, который вошел в историю и Польши, и Украины, и Германии как человеконенавистник Владимир Оленченко старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Политолог также напомнил, что проблема событий, получивших название «Волынская резня», имеет особое значение и для Берлина.

«Тема эта актуальна и для Германии. Волынская резня захватила не только поляков, но там была и немецкая община, которая была подвергнута экзекуции. Германия, конечно, могла бы уточнить, какой урон был нанесен немцам и что за это несут ответственность украинские националисты, героем которых является Степан Бандера. Действительно, на Украине ему есть памятники, есть и другие формы выражения ему пиетета», — добавил эксперт.

Ранее депутат бундестага Германии от Левой партии Гезине Летч спросила у правительства ФРГ, намерено ли оно поручить послу страны на Украине Мартину Егеру требовать от украинского президента Владимира Зеленского снести на Украине все памятники Степану Бандере. «Лента.ру» изучила соответствующий парламентский запрос, опубликованный немецким бундестагом.