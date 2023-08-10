В Госдуме захотели дать отсрочку от армии двум категориям россиян

В Госдуме разработают закон об отсрочке от армии для учителей и сельских медиков

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) захотели предоставить отсрочку от службы в армии для всех учителей и сельских медиков. Законопроект будет разработан и внесен в нижнюю палату парламента в осеннюю сессию, сообщила «Ленте.ру» пресс-служба партии.

Как рассказал лидер фракции Сергей Миронов, он получает письма от жителей разных регионов России, обеспокоенных действующими правилами призыва в отношении этих двух категорий граждан. По его словам, в российских школах наблюдается дефицит учителей-мужчин, а люди из небольших городов и сельской местности отмечают нехватку и медиков, и школьных педагогов. «Они пишут, что ситуация во многих населенных пунктах критическая, и если приехавший по распределению врач или учитель пойдет в армию, то впору будет закрыть школу, больницу или фельдшерский пункт», — заявил депутат.

Миронов считает, что такая проблема действительно существует и специалисты нужны не только в селах, но и в крупных российских городах. Он обратил внимание, что городские управления образования часто обращаются к учителям с просьбой поработать сразу в нескольких школах. «Нехватка врачей в крупных городах тоже ощущается, но медики по определению военнообязанные, и к тому же многие из них стараются устроиться в частные клиники, где платят больше, чем в государственной системе здравоохранения», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что депутаты СРЗП предлагают дать учителям и сельским медикам отсрочку не только от срочной службы, но и от мобилизации в случае ее проведения. По мнению Миронова, это поможет сохранить на местах ценные кадры, «без которых может остановиться жизнь во многих городах и населенных пунктах нашей страны».

Ранее депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает предоставить отсрочку от армии отцам одного ребенка в возрасте до трех лет. Парламентарии также предложили давать отсрочку от срочной службы отцам детей инвалидов в возрасте до 18 лет, которые за ними ухаживают.