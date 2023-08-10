Китай обвинил Байдена в нарушении обещаний по Тайваню

МИД Китая: президент США Джо Байден нарушил обещания по Тайваню

Министерство иностранных дел Китая подвергло критике президента США Джо Байдена за решение подписать законодательный акт о начале реализации «американо-тайваньской торговой инициативы в XXI веке». Об этом сообщает ТАСС.

«Действия американской стороны противоречат принципу одного Китая. США нарушили обещание поддерживать с Тайванем только неофициальные контакты, — подчеркивает ведомство. — Мы настаиваем на том, чтобы Соединенные Штаты немедленно изменили свою политику и отказались от этого "законодательного акта", прекратили консультации об "инициативе". Вашингтон посылает неверные сигналы сепаратистским элементам, поддерживающим так называемое движение за независимость Тайваня».

«Американо-тайваньская торговая инициатива в XXI веке» — проект, запущенный 1 июня 2022 года с целью укрепления двусторонних экономических отношений. 7 августа 2023 года Байден подписал акт об «Инициативе США и Тайваня по Закону о реализации первого соглашения о торговле в XXI веке», расширяющий возможности Конгресса в ведении торговых переговоров с тайваньской стороной.

Ранее Байден захотел увеличить пакет финансовой помощи США Тайваню. С подобным предложением он собирается обратиться к Конгрессу, предлагая в том числе выделение новых средств для Украины и помощи в борьбе со стихийными бедствиями.