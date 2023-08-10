США заявили о недостатке времени у ВСУ для контрнаступления. Какой дедлайн поставил Вашингтон Киеву?

Кирби: ВСУ получили все необходимое, но время играет против их контрнаступления

США предоставили все необходимое для Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако время играет против их контрнаступления. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что наступательная операция ВСУ продвигается слишком медленно, а «время играет не на стороне украинцев». По его словам, дедлайн для завершения операции уже близок: с наступлением осени украинской армии станет труднее маневрировать и сложнее использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

В месяцы, предшествовавшие контрнаступлению, мы выполнили все заявки из украинского «списка покупок». Все, что, как они говорили, им было нужно для контрнаступления, они получили Джон Кирби координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома

Кирби пообещал, что США продолжат поддержку Украины, несмотря на нежелание простых американцев, что показал опрос CNN. Он подчеркнул, что на протяжении всего украинского конфликта американский народ поддерживал Киев, также как и Конгресс, который делал это на двухпартийной основе.

55 процентов американцев не одобряют расширение финансовой помощи Киеву Конгрессом США, согласно опросу CNN

Белый дом заявляет о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления

Источник в правительстве США отметил, что в Вашингтоне первостепенным значением для успеха Украины в конфликте считают способность ВСУ быстро прорвать оборону Российской армии. При этом он указал на адекватную оценку в Белом доме сложившейся на фронте ситуации. По его словам, американские власти не склонны недооценивать или переоценивать ее.

Ukrainian soldiers prepare their tank before going to the frontline as Ukrainian Army conduct operation to target trenches of Russian forces through the Donetsk Oblast, Ukraine on August 08, 2023. . Фото: Ignacio Marin / Anadolu Agency / Getty Images

Помощник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил о значительных потерях Украины из-за контрнаступления. Он добавил, что Вашингтон видит тяжесть наступательной операции, однако США предупреждали, что она будет тяжелой.

Кирби отметил, что украинские военные сталкиваются с укрепленными линиями обороны и им приходится преодолевать минные поля, «что тяжело само по себе».

А когда по тебе стреляют и наносят артиллерийские удары, что происходит каждый день, это превращается в кропотливый труд Джон Кирби координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома

Украина стала главным получателем помощи от США со времен Второй мировой войны

По официальным данным, Украина с начала конфликта получила от США помощи на 66,2 миллиарда долларов, став главным получателем поддержки от Вашингтона со времен Второй мировой войны.

Из общей стоимости поддержки Киева Вашингтоном 43,1 миллиарда долларов приходится на военную помощь, из них 23,5 миллиарда долларов — на оружие и технику со складов Минобороны США. По сравнению с поддержкой США других стран помощь Украине является уникальной. Она значительно превышает двустороннюю поддержку других союзников США.

8 августа официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине.

Мы продолжаем поставлять Украине артиллерию, вооружения. У нас будут новые объявления позднее, на текущей неделе, о дополнительной помощи Мэттью Миллер официальный представитель Госдепартамента США

По данным источников агентства Reuters администрация президента США намерена объявить о пакете помощи на 200 миллионов долларов. По их словам, в пакет, в частности, войдут противотанковые ракетные комплексы, в том числе TOW и Javelin, средства для разминирования и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ukrainian soldiers watch the Ukrainian BMP tank fire at a firing range as Russia-Ukraine war continues in Donetsk Oblast, Ukraine on August 10, 2023. . Фото: Ignacio Marin / Anadolu Agency / Getty Images

В Конгрессе США отказались выносить на обсуждение вопрос финансирования Украины

9 августа издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что в США ожидают, что Байден запросит у Конгресса миллиарды долларов, которые пойдут на новое оружие и другую помощь Украине. Отмечается, что многие законодатели не согласны продолжать финансирование Киева.

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти пообещал не выносить данный вопрос на обсуждение. Конгрессмен Дэн Бишоп заявил, что США не могут продолжать «выметать деньги за дверь, поддерживать этот конфликт без подотчетности или прозрачности».

Нет никаких условий и нет планов, чтобы даже определить, как будет выглядеть победа. Американцам надоело, что Вашингтон сломя голову бросается в бесконечные войны Дэн Бишоп член палаты представителей Конгресса США

Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин также призвала американские власти прекратить финансирование Украины, учитывая собственные проблемы с армией. Она назвала неправильным и нелепым распределение Вашингтоном 6,2 миллиарда долларов, обнаруженных при переоценке отправленной Украине военной помощи из-за бухгалтерской ошибки в Пентагоне.

Ukrainian servicemen fires a grenade launcher at a firing range as Russia-Ukraine war continues in Donetsk Oblast, Ukraine on August 10, 2023. . Фото: Ignacio Marin / Anadolu Agency / Getty Images

Россия назвала заявления США о помощи Украине провалом их стратегии

Посольство России в США заявило, что настойчивые заявления Белого дома о необходимости оказания дальнейшей военной помощи Украине, несмотря на снижение общественной поддержки данного курса, являются признанием провала стратегии Соединенных Штатов.

Тем не менее американцы продолжают делать вид, что все в порядке и идет по плану, тогда как неудачи в проведении столь разрекламированного в США контрнаступления признает все больше аналитиков в самих Соединенных Штатах посольство России в США

В российской дипломатической миссии призвали американские власти одуматься и обратить внимание на то, что действия Вашингтона ведут только к эскалации конфликта.