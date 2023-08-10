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06:01, 10 августа 2023Мир

Посольство России отреагировало на заявления США о помощи Украине

Посольство РФ: заявления США о помощи Украине говорят о провале их стратегии

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Посольство России в США заявило, что настойчивые заявления Белого дома о необходимости оказания дальнейшей военной помощи Украине, несмотря на снижение общественной поддержки данного курса, являются признанием провала стратегии Соединенных Штатов. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

«Тем не менее американцы продолжают делать вид, что "все в порядке и идет по плану". Тогда как неудачи в проведении столь разрекламированного в США "контрнаступления" признают все больше аналитиков в самих Соединенных Штатах», — говорится в сообщении.

В российском посольстве призвали власти США «одуматься» и обратить внимание на то, что действия американской стороны «ведут только к эскалации конфликта и новым человеческим жертвам ради иллюзорной победы над Россией на поле боя».

Ранее глава американского Генштаба Марк Милли заявил, что поставки США боеприпасов украинской армии не приведут к опасному истощению запасов и не поставят под угрозу безопасность страны. Он подчеркнул, что количество запасов различных боеприпасов отслеживается ежедневно по поручению американского руководства, чтобы избежать опасного сокращения.

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    Марина Совина
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