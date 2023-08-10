Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:24, 10 августа 2023Мир

Президент Зимбабве пообещал всем голосующим за его партию попадание в рай

AP: президент Зимбабве пообещал всем сторонникам попадание в рай

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пообещал попадание в рай всем, кто проголосует за правящую партию Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт (ЗАНС-ПФ) на предстоящих в августе выборах. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Мнангагва собрал многотысячный митинг своих сторонников, где высказался о ходе избирательной компании и призвал поддержать его партию. Участники собрания также получили буханки хлеба с изображением лица президента.

«Так что вы пропадете [в рай], если не проголосуете за ЗАНС-ПФ — вы бы предали наших борцов за свободу. Нам нужна громкая победа, чтобы закрепить нашу с таким трудом завоеванную независимость», — заявил президент на митинге.

23 августа в Зимбабве состоятся всеобщие выборы. Помимо президента будут также избираться парламент и органы местного самоуправления.

Ранее Россия заявила о поставках на безвозмездной основе до 50 тысяч тонн зерна в страны Африки. Среди стран получателей также перечисляется Зимбабве.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме заявили о недостатке времени у украинцев для контрнаступления

    Звезда «Гусарской баллады» Голубкина опровергла новости о госпитализации

    В ДНР назвали самые горячие направления фронта

    На популярном курорте Европы мужчины побили туристку за место на шезлонге

    Европейской стране предрекли экологическую катастрофу

    Популярный комик рассказал о слезах из-за приглашения на шоу Харламова

    Скандальная звезда «Золушки» лишится дома из-за забастовки актеров

    Рианна родила дочь

    Стало известно о намерении Мбаппе остаться в ПСЖ

    Президент Зимбабве пообещал всем голосующим за его партию попадание в рай

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости