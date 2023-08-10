Президент Зимбабве пообещал всем голосующим за его партию попадание в рай

AP: президент Зимбабве пообещал всем сторонникам попадание в рай

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пообещал попадание в рай всем, кто проголосует за правящую партию Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт (ЗАНС-ПФ) на предстоящих в августе выборах. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Мнангагва собрал многотысячный митинг своих сторонников, где высказался о ходе избирательной компании и призвал поддержать его партию. Участники собрания также получили буханки хлеба с изображением лица президента.

«Так что вы пропадете [в рай], если не проголосуете за ЗАНС-ПФ — вы бы предали наших борцов за свободу. Нам нужна громкая победа, чтобы закрепить нашу с таким трудом завоеванную независимость», — заявил президент на митинге.

23 августа в Зимбабве состоятся всеобщие выборы. Помимо президента будут также избираться парламент и органы местного самоуправления.

Ранее Россия заявила о поставках на безвозмездной основе до 50 тысяч тонн зерна в страны Африки. Среди стран получателей также перечисляется Зимбабве.