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17:13, 11 августа 2023Мир

США расширили список санкций против России

США включили в список санкций против Москвы четырех россиян и одну компанию

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США расширили список санкций против России, включив в него еще четыре физических лица и одну компанию. Об этом пишет Reuters.

В обновленный список, опубликованный на сайте Минфина США, попали миллиардеры и крупнейшие акционеры «Альфа-Групп» Петр Авен, Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Компания, оказавшаяся под санкциями, — это Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Санкции против перечисленных предпринимателей уже ввели страны ЕС после ввода российских войск на Украину. Их активы в указанных юрисдикциях были заморожены, все четверо покинули руководящие посты в Альфа-Банке. В марте 2023 года газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Фридман и Авен хотят продать свои доли в компании ради отмены санкций.

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    Елизавета Наумова
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