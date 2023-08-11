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17:04, 11 августа 2023Путешествия

На популярном у россиян курорте Азии захотели ограничить одно действие ночью

Bangkok Post: власти Паттайи захотели запретить ночные посещения пляжей

Фото: Unsplash

Власти тайского курорта Паттайя задумались о запрете на посещение пляжей по ночам из-за жалоб местных жителей на шум, сообщило издание Bangkok Post.

Заместитель мэра города Вуттхисак Ремкитчакан (Wutthisak Roemkitchakan) рассказал, что в последнее время недовольство жителей поведением отдыхающих растет. Туристы по ночам пьют на пляжах, слушают громкую музыку через портативные колонки и устраивают вечеринки.

Отмечается, что некоторые отдыхающие отказываются уходить даже утром, когда на пляжи приходят уборщики. В результате побережье остается завалено мусором.

Ремкитчакан отметил, что ограничение работы пляжей по ночам могло бы решить проблему, но не уточнил, в какие часы побережье будут закрывать. Сейчас пляжи в Паттайе работают круглосуточно.

Ранее россиянка посетила Паттайю и рассказала, что ее дочь там отравилась уличной едой. В целом отдых туристке понравился, хотя неприятность с дочерью оставила осадок.

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    Мария Борисова
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