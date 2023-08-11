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16:10, 11 августа 2023Россия

В Белгородской области расстреляли летящий украинский дрон

РИА Новости: в Белгородской области расстреляли дрон ВСУ, пытавшийся атаковать

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Один из восьми ударных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались атаковать накануне объекты на территории Белгородской области, удалось сбить из стрелкового оружия. Об этом заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Собеседник агентства пояснил, что среди летящих в сторону приграничного региона 10 августа беспилотников было и устройство самолетного типа.

«Ближе к полудню дрон произвел сброс одного снаряда ВОГ-17, а в 12:44 в результате работы систем ПВО удалось сбить беспилотник самолетного типа. Оба инцидента произошли в Белгородском районе», — отметил сотрудник экстренных служб.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в Telegram-канале, что за минувшие сутки украинские формирования более 70 раз обстреляли семь районов области. По его информации, в результате один мирный житель был ранен.

7 августа Гладков докладывал о беспилотнике, сбитом системой ПВО в Белгородской области.

Тогда никто не пострадал, разрушений на земле также удалось избежать.

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    Анна Щербакова
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