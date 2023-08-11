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21:39, 11 августа 2023Мир

Берн начал расследование из-за утечки документа о схемах поставок оружия Киеву

Берн начал расследование из-за утечки документа о схемах поставок оружия ВСУ

Государственный секретариат экономики (SECO) Швейцарии инициировал проведение расследования в связи с утечкой в СМИ его конфиденциального документа о вопросах поставок оружия на Украину. Об этом сообщил официальный представитель SECO Фабиан Майенфиш. Слова Майенфиша приводит ТАСС.

По словам собеседника агентства, SECO очень серьезно относится к этому вопросу, поэтому инициировал расследование по различным каналам. Также он отметил, что Госсекретариат экономики «признает подлинность документа, несмотря на то, что формально он несколько изменен в различных местах по сравнению с исходной версией».

Майенфиш пояснил, что речь идет о своде лингвистических правил по вопросам, касающимся реэкспорта военных материалов в связи с Украиной. Этот сборник SECO ранее направил различным ведомствам федеральной администрации и посольствам). Уточняется, что речь идет о версии начала 2023 года. Он также подчеркнул, что содержащаяся в этом языковом регламенте информация уже известна общественности. По этой причине его публикация не является проблематичной с точки зрения содержания.

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    Екатерина Подвигина
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