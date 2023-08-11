Мужчина женился на подруге дочери на 33 года младше себя

В Индонезии мужчина женился на подруге дочери на 33 года младше него

Житель Индонезии влюбился в подругу дочери на 33 года младше себя и женился на ней. Об этом сообщает The Thaiger.

Дочь мужчины, 19-летняя Сильва Набела Двианадини, познакомилась с его нынешней женой в детстве. Они часто играли и проводили время вместе.

В июле мужчина сообщил дочери, что сделал предложение ее подруге детства. Через некоторое время они сыграли свадьбу, и бывшие подружки стали мачехой и падчерицей.

Сильва призналась, что поначалу ее шокировало такое развитие событий, и она испытывала смешанные чувства. «Мне просто пришлось смириться с этим», — добавляет она.

Ранее сообщалось, что 41-летняя состоятельная владелица сети продуктовых магазинов из Индонезии вышла замуж за 16-летнего сына лучшей подруги. Отмечается, что мать жениха благословила молодоженов.