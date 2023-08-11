Стала известна дата запуска прямых рейсов из России на Бали

Авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы в Денпасар 20 сентября

Авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы из Москвы на индонезийский остров Бали с 20 сентября. Дата стала известна из данных на сайте столичного аэропорта Шереметьево.

Согласно расписанию полетов авиагавани, с середины сентября перевозчик будет летать из Москвы в балийский Денпасар по средам и воскресеньям.

Ранее сообщалось, что после нескольких кризисных месяцев репутация российских туристов на острове Бали постепенно восстанавливается. «В последнее время я и мои коллеги наблюдаем значительное сокращение сообщений о "плохом поведении" туристов из России», — заявил профессор факультета туризма Университета Удаяна доктор Ньоман Сукмарида.