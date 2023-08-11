Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:31, 11 августа 2023Путешествия

Стала известна дата запуска прямых рейсов из России на Бали

Авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы в Денпасар 20 сентября

Фото: Agung Parameswara / Getty Images

Авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы из Москвы на индонезийский остров Бали с 20 сентября. Дата стала известна из данных на сайте столичного аэропорта Шереметьево.

Согласно расписанию полетов авиагавани, с середины сентября перевозчик будет летать из Москвы в балийский Денпасар по средам и воскресеньям.

Ранее сообщалось, что после нескольких кризисных месяцев репутация российских туристов на острове Бали постепенно восстанавливается. «В последнее время я и мои коллеги наблюдаем значительное сокращение сообщений о "плохом поведении" туристов из России», — заявил профессор факультета туризма Университета Удаяна доктор Ньоман Сукмарида.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел совещание Совбеза

    Оценены перспективы восстановления Каховской ГЭС

    Стала известна дата запуска прямых рейсов из России на Бали

    В Польше рассказали о подготовке к размещению войск на границе с Белоруссией

    Бой без правил в подмосковном ТЦ попал на видео

    Спасающиеся от пожара в океане американцы попали на видео

    Генерал ВСУ высоко оценил подготовку ВС России к контрнаступлению

    Власти Севастополя объяснили звуки стрельбы в городе

    В США рассказали об угрозе выдвижению Трампа на пост президента

    101-летняя женщина раскрыла секреты своей привлекательности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости