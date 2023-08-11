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16:22, 11 августа 2023Бывший СССР

Военнослужащая ВСУ рассказала о домогательствах украинских военных

Военнослужащая ВСУ рассказала о домогательствах в украинской армии

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) домогаются женщин-подчиненных. Об этом сержант ВСУ Надежда Гарань заявила в беседе с британским изданием The Guardian.

Она рассказала, что ушла из своего подразделения, поскольку «на верхушке пищевой цепи был человек, который домогался женщин». «Их преследовал один и тот же человек, который, по сути, сказал им, что, если они откажутся вступить с ним в половую связь, он пошлет их мужей на смерть», — пояснила Гарань, уточнив, что мужья этих женщин тоже служат под началом этого командира.

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    Алевтина Запольская
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