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16:01, 11 августа 2023Путешествия

Пьяные туристы на Сахалине избили больного морского котика рыбой

«Подъем»: туристы побили больного морского котика рыбой на Сахалине

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

Туристы пристали к больному морскому котику на побережье в Корсаковском районе Сахалина и избили животное рыбой. Об этом изданию «Подъем» сообщили в фонде «Зеленый Сахалин».

Как уточнили зоозащитники, морской котик выбрался на песок и не уходил в море из-за болезни. Он привлек внимание пьяных туристов, которые попытались загнать животное обратно в воду. Один мужчина начал бить его рыбой. Когда представители фонда прибыли на место происшествия, котик был так напуган, что сразу спрятался под их машиной.

«Это, конечно, дикарское поведение, мы его никак не рассматриваем, кроме как дикарское по отношению к животному. Даже не знаем, что у этого человека было в голове», — заявили зоозащитники.

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Они добавили, что животное оказалось самкой. Специалисты забрали ее, чтобы провести необходимые исследования. По предварительным данным, у морского котика может быть воспаление легких. Отмечается, что зоозащитники не будут обращаться в полицию.

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    Мария Борисова
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