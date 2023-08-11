Человечество предупредили о растущем риске голода и малярии

WMO: из-за Эль-Ниньо для человечества растет риск голода, засухи и малярии

Всемирная метеорологическая организация (WMO) предупредила, что в будущем из-за природного явления Эль-Ниньо растет риск голода, засухи и малярии. Об этом сообщает The Guardian.

Эль-Ниньо — природный феномен, состоящий в аномальном повышении температуры поверхностного слоя воды в центральной и восточной зонах экваториальной части Тихого океана. По словам исследователей, подобные явления в сочетании с более высокими температурами могут оказать влияние на здоровье человечества, а также на продовольственную безопасность.

«Мы вступаем на неизведанную территорию. По мере того, как становится все теплее и теплее, последствия, вероятно, будут только усиливаться», — заявил Крис Хьюит из WMO.

Ранее климатолог и профессор Университета Консепсьона в Чили Мартин Жак заявил, что аномально жаркие погодные условия могут в скором времени стать нормой для всего мира.