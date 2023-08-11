Не знавшая о беременности женщина приняла схватки за расстройство желудка

В Великобритании не знавшая о беременности женщина внезапно родила близнецов

Жительница британского города Биддалф, графство Стаффордшир, не знавшая о беременности, приняла схватки за расстройство желудка и внезапно родила сыновей. Об этом сообщает The Sun.

34-летняя Люси Шоу находилась на 30-й неделе беременности, когда рано утром пятого июля у нее начались схватки. Женщина решила, что у нее расстройство пищеварения. Через несколько часов боль в животе стала невыносимой, и Шоу позвонила матери. Она приехала к дочери и сразу позвонила в службу экстренной помощи.

Пока мать разговаривала с оператором, женщина задумалась, что может быть беременна. Шоу поняла, что действительно рожает, когда нащупала рукой голову младенца, который проходил по родовым путям. Через несколько минут на свет появился новорожденный мальчик. Спустя 15 минут к женщине прибыли парамедики. Оказалось, что Шоу была беременна близнецами. Врачи успешно приняли роды второго ребенка.

Женщину и ее сыновей доставили в больницу. Недоношенных новорожденных подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, чтобы помочь им дышать. Температура тела младенцев была очень низкой, а уровень кислотности крови у обоих не соответствовал показателям выживания. Кроме того, у них было низкое кровяное давление.

Младенцы, которых назвали Джейкоб и Джексон, провели четыре недели в отделении интенсивной терапии новорожденных детей. За это время мальчики окрепли и в скором времени отправятся домой. «Я с нетерпением жду, когда они смогут вернуться домой, когда они будут полностью здоровы. Мы действительно не можем дождаться», — говорит Шоу.

Ранее сообщалось, что в США не знавшая о беременности подросток внезапно родила ребенка и сдала его сотрудникам магазина медицинских товаров. По данным полиции, новорожденную девочку доставили в больницу, с ней все хорошо.

