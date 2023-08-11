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17:24, 11 августа 2023Среда обитания

Названа причина аномально дождливого лета в России

Метеоролог Ганьшин: частые ливни в России этим летом вызваны изменением климата

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Частые ливни в России летом 2023 года вызваны изменением климата. Причину подобной аномальной погоды в стране назвал руководитель «Яндекс Погоды», кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин в беседе с «Секретом фирмы».

По словам специалиста, из-за изменения климата и колебания циркуляции атмосферы и океана интенсивность осадков почти по всему миру повышается, и мощных ливней становится больше. «Из-за потепления климата воздух может приносить с собой больше влаги в российские города, что и приводит к усилению осадков. Колебания циркуляции тоже оказывают ощутимое влияние, меняя привычный для территории режим погоды», — пояснил Ганьшин. Напротив, в тропических регионах на фоне изменения климата число осадков и их интенсивность будет снижаться.

В мегаполисах, подчеркнул метеоролог, из-за гораздо более быстрого нагрева поверхности и более длительного сохранения тепла теплоотдача и конвекция там усиливается. Кроме того, благодаря выбросам транспорта и промышленных предприятий в атмосфере содержится большое количество мельчайших частиц, на которых влаге проще конденсироваться. «В результате над крупными городами осадки могут быть обильнее, а дожди сильнее, чем над окружающей местностью. Чем больше город и чем плотнее он застроен, тем сильнее этот эффект», — рассказал эксперт.

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Что касается долгосрочных перспектив, то метеоролог отметил, что из-за глобального потепления через 10 лет и более снега в мире станет выпадать меньше. При этом часть «снежных» дней зимой превратится в «дождливые».

В августе океанолог Александр Осадчиев предрек Москве рост числа ливней из-за глобального потепления. Он добавил, что при этом остановить этот процесс с большой долей вероятности не получится из-за того, что человечество продолжает в больших масштабах потреблять ресурсы и электричество и выделяет парниковые газы.

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    Полина Кислицына
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