Появились кадры последствий обстрела Курской области со стороны Украины

Старовойт показал кадры последствий обстрела Курской области со стороны Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал последствия обстрела села Калиновка Хомутовского района со стороны Украины. Соответствующие снимки появились в его Telegram-канале в пятницу, 11 августа.

Всего, по словам главы приграничного российского региона, было зафиксировано два прилета. Снарядами повредило две хозяйственные постройки. На кадрах видно, что кирпичные здания были частично разрушены.

Курская область регулярно попадает под обстрелы Вооруженных сил Украины. Днем ранее, 10 августа, со стороны Украины атаковали деревню Заболотовка в Глушковском районе.

С октября 2022 года в Курской области, а также еще в семи субъектах страны, действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

