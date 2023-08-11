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12:00, 11 августа 2023Россия

Появились кадры последствий обстрела Курской области со стороны Украины

Старовойт показал кадры последствий обстрела Курской области со стороны Украины

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал последствия обстрела села Калиновка Хомутовского района со стороны Украины. Соответствующие снимки появились в его Telegram-канале в пятницу, 11 августа.

Всего, по словам главы приграничного российского региона, было зафиксировано два прилета. Снарядами повредило две хозяйственные постройки. На кадрах видно, что кирпичные здания были частично разрушены.

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Курская область регулярно попадает под обстрелы Вооруженных сил Украины. Днем ранее, 10 августа, со стороны Украины атаковали деревню Заболотовка в Глушковском районе.

С октября 2022 года в Курской области, а также еще в семи субъектах страны, действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Евгения Куликова
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