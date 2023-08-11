Российский полковник высказался о ходе СВО после завершения контрнаступления ВСУ

Полковник Литовкин: после контрнаступления ВСУ армии РФ нужно идти в наступление

После завершения контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским военным необходимо будет переходить к наступлению со взятием под контроль областей с русскоязычным населением. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Я не знаю, какие планы у главнокомандующего, но, на мой взгляд, после того, как украинское контрнаступление выдохнется, нам надо переходить в наступление, освобождать те области, где живет русскоязычное население. Николаевскую область, Одесскую, Днепропетровскую, Сумскую. Так мы, с одной стороны, защитим людей, с другой — защитим территории России от обстрелов со стороны Украины», — объяснил военный.

Он также добавил, что, в случае, если обстрелы и агрессия будут продолжены, России придется продолжить продвижение вглубь страны вплоть до польской границы.

«Только так мы сможем остановить агрессию против нашей страны», — убежден Литовкин.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что никакие переговоры с Москвой о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведутся. По его словам, российская сторона не продемонстрировала к ним интереса.