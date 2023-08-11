Украина отреагировала на информацию о поставках некачественных курток бойцам ВСУ

Минобороны Украины опровергло информацию о закупках некачественной формы для ВСУ

Минобороны Украины отреагировало на информацию о закупках некачественной формы для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), по фактам которых генеральной прокуратурой страны возбуждено уголовное дело. Ведомство высказалось о ситуации в своем Telegram-канале.

В опубликованном сообщении говорится, что Минобороны не осуществляло закупку формы для подразделения территориальной обороны ВСУ, в отношении которого проводится расследование. «Отделения министерства не имеют отношения ни к закупкам формы, ни к определению потребности, поиску исполнителя, заключению договора», — подчеркнули в ведомстве.

11 августа офис генерального прокурора Украины сообщил о поставках некачественной форменной одежды для армии страны, повлекших за собой ущерб более чем в 35 миллионов гривен (свыше 93 миллионов рублей). По данным следствия, в прошлом году между одной из воинских частей и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку форменной одежды. Согласно договору, предусматривалась поставка ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, а также летних полевых костюмов для украинской армии, но они оказались ненадлежащего качества. Как выяснило украинское издание «Зеркало недели», стоимость изделий была завышена втрое.