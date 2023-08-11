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20:47, 11 августа 2023Бывший СССР

Украинской разведке выделили свыше пяти миллионов долларов

Украинской разведке выделили свыше пяти миллионов долларов на покупку вооружения

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины правительство выделило 200 миллионов гривен (свыше 5 миллионов долларов) на покупку вооружения. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что средства предоставлены на безвозвратной основе за счет финансов резервного фонда госбюджета. По словам Мельничука, 200 миллионов гривен выделили в рамках проведения мер, которые связаны укреплением обороноспособности Украины, в том числе приобретение вооружения, военной техники и боеприпасов.

Ранее советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк признал, что на территории России действует сеть украинских спецслужб. По его словам, ГУР и Служба безопасности Украины имеют «достаточно эффективную сеть в России».

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    Кристина Есикова
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