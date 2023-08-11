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13:55, 11 августа 2023Из жизни

Женщина 20 лет играла в лотерею одними и теми же числами и сорвала джекпот

UPI: американка сорвала джекпот благодаря датам рождения своих родных

Кадр: NC Education Lottery / Youtube

Жительница американского штата Северная Каролина 20 лет играла в лотерею одним и тем же набором чисел с датами рождения своих родных и сорвала джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Тамара Лафингхаус из города Мурсвилл рассказала, что вписала в купленный к розыгрышу 17 июля билет те же числа, которые она всегда выбирает для лотерейных розыгрышей. «Я играю этими числами уже более 20 лет», — сказала американка. Она уточнила, что числа представляют собой комбинацию дат рождения ее родных.

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О выигрыше женщина узнала, когда была в семейной поездке в Вайоминге. «Я сидела в доме родителей и пила кофе с отцом, когда он начал читать выигрышные номера. Я попросила его повторить их» — сообщила она. Сначала американка не знала размер выигрыша, но ее муж зашел в интернет и сообщил, что ее приз — 200 тысяч долларов (19,6 миллиона рублей). «Все мы очень обрадовались и обняли друг друга», — подчеркнула победительница.

Женщина надеется потратить часть выигрыша на поездку в Италию, где родился ее прапрадед. «Я всегда хотела увидеть место, откуда он родом. Теперь мы с мужем, возможно, поедем», — сказала она.

Ранее сообщалось, что житель американского города Лютервилл, штат Мэриленд, десять лет играл в лотерею одними и теми же числами и разбогател. Выигрышный билет был куплен в магазине при автомобильной заправке.

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    Алиса Дмитриева
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