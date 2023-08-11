Rzeczpospolita назвала проблемой Украины неспособность решать свою судьбу

Ключевой проблемой Украины является зависимость от внешних обстоятельств и неспособность решать свою судьбу. С таким мнением выступили журналисты из Польши в материале для газеты Rzeczpospolita.

«Одна из самых больших проблем Украины, осуществляющей в данный момент ключевое наступление, которое до сих пор не оправдало ее собственных и западных ожиданий, заключается в том, что она не может сама решать свою судьбу», — отмечается в статье.

Авторы добавили, что Киев оказался в зависимости от поставок Западом вооружения и таким образом потерял самостоятельность. Будущее украинского конфликта определяется действиями президента России Владимира Путина, утверждают они. На итог кризиса также может повлиять смена политических сил в США и Евросоюзе.

Ранее в США заявили о желании Польши захватить часть Украины. С таким мнением выступил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

