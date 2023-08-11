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18:03, 11 августа 2023Путешествия

Нудисты в Европе запустили кампанию против одетых туристов

The Guardian: в Каталонии нудисты пожаловались на обилие одетых туристов

Фото: Quim Llenas / Cover / Getty Images

Федерация натуристов-нудистов Каталонии пожаловалась местным властям на одетых туристов, которые притесняют отдыхающих на пляжах для обнаженных. Об этом сообщила газета The Guardian.

56-летний натурист Сегимон Ровира рассказал, что из-за обилия путешественников в Европе на нудистских пляжах Каталонии появляется все больше людей, которые загорают в купальниках и мешают голым отдыхающим. Они рассматривают нудистов, смеются над ними, делают фото для социальных сетей, из-за чего некоторые вынуждены отказываться от походов на пляжи голыми.

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Возмущенные нудисты запустили кампанию в поддержку многолетней традиции. Как уточнила газета, они обратились в правительство Каталонии с просьбой обсудить «дискриминацию, с которой сталкиваются нудисты». Они предложили устанавливать дополнительные вывески в местах для нудистов и повышать осведомленность населения, но пока не получили ответа от властей.

Ранее жительница Великобритании рассказала о поездке в двухнедельный «голый» круиз. Вместе с мужем и тысячами незнакомых нудистов она провела две недели в круизе по Карибским островам.

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    Мария Борисова
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