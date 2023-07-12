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07:00, 12 июля 2023Из жизни

Женщина отправилась в голый круиз с тысячами незнакомцев

The Sun: нудистка из Великобритании рассказала об участии в голом круизе

Фото: Toby Talbot / АР

Жительница британского города Бромли отправилась в двухнедельный голый круиз по Карибам на нудистском судне с двумя тысячами незнакомцев. Об этом сообщает The Sun.

До встречи с мужем Саймоном 47-летняя Хелен Берриман была противницей нудизма. Однако благодаря супругу она изменила мнение, и обнаженный образ жизни помог ей преодолеть комплексы и полюбить свое тело. В итоге пара решила принять участие в двухнедельном круизе по Карибам на судне с двумя тысячами единомышленников. Женщина рассказала, что это были не только их первые нудистские каникулы, но и вообще первый совместный отпуск.

Лайнер отправился из американского города Тампа, штат Флорида, и останавливался в разных точках Карибского бассейна, включая острова Сен-Мартен, Сент-Китс, Антигуа, Теркс и Кайкос, Багамы и Доминиканскую Республику. Нудистка заявила, что была поражена тем, как ее жизнь изменилась после этого путешествия. Она впервые посетила нудистский пляж на Антигуа, прокатилась на тарзанке голой и проехалась верхом на лошади без бюстгальтера.

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Гости могли находиться обнаженными на всех палубах и во всех помещениях судна за исключением столовых. Но в общем кафе можно было оставаться без одежды, если на стул положить полотенце. Также пассажирам приходилось одеваться во время заходов лайнера в некоторые порты.

Ранее сообщалось, что около 1300 нудистов приняли участие в крупнейшем ежегодном голом заплыве Sydney Skinny, который прошел в австралийском городе Сидней, штат Новый Южный Уэльс. В этот раз число участников оказалось ниже, чем в 2018 году, когда оно составило 2505.

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    Алиса Дмитриева
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