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12:20, 11 августа 2023Ценности

Стилистка назвала россиянам самую модную обувь на осень

Стилистка Алсу Арна назвала россиянам мюли самой модной обувью на осень

Фото: Unsplash

Стилистка Алсу Арна назвала россиянам самую модную обувь на осень 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

По словам эксперта, в грядущем сезоне актуальными окажутся некоторые летние модели. «Если говорить про туфли, то из лета в осень можно взять с собой мюли, сабо с закрытым носом и открытой пяткой», — рассказала она.

К тому же специалистка выделила босоножки на плоском ходу или не на высокой платформе в спортивном стиле, которые могут быть выполнены из текстиля или кожи.

Кроме того, Арна посоветовала присмотреться к обуви, оформленной перемычками и ремешками. При этом специалистка отметила, что в настоящий момент также популярны модели, похожие на сланцы. «Нужно смотреть на мыс. Он может быть квадратным, более мягким. А каблук мы выбираем соразмерно своим бедрам», — уточнила собеседница издания.

Ранее стилистка Диана Плиско назвала россиянам самую модную вещь на осень. Речь идет о куртке-бомбере из нейлона или экокожи.

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    Мария Винар
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