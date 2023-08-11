Стилистка назвала россиянам самую модную обувь на осень

Стилистка Алсу Арна назвала россиянам мюли самой модной обувью на осень

Стилистка Алсу Арна назвала россиянам самую модную обувь на осень 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

По словам эксперта, в грядущем сезоне актуальными окажутся некоторые летние модели. «Если говорить про туфли, то из лета в осень можно взять с собой мюли, сабо с закрытым носом и открытой пяткой», — рассказала она.

К тому же специалистка выделила босоножки на плоском ходу или не на высокой платформе в спортивном стиле, которые могут быть выполнены из текстиля или кожи.

Кроме того, Арна посоветовала присмотреться к обуви, оформленной перемычками и ремешками. При этом специалистка отметила, что в настоящий момент также популярны модели, похожие на сланцы. «Нужно смотреть на мыс. Он может быть квадратным, более мягким. А каблук мы выбираем соразмерно своим бедрам», — уточнила собеседница издания.

Ранее стилистка Диана Плиско назвала россиянам самую модную вещь на осень. Речь идет о куртке-бомбере из нейлона или экокожи.