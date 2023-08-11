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14:29, 11 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко призвал Запад разобраться с вывозом украинских детей на органы

Лукашенко призвал Запад разобраться с вывозом детей с Украины на органы

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что детей с Украины вывозят на Запад в качестве доноров органов. Об этом он высказался в общении с работниками организаций в аэропорту Минска, передает БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что считает это реальной проблемой, и призвал западных политиков разобраться с ней. При этом глава республики отметил, что не переживает из-за зарубежной критики, касающейся практики оздоровления детей из Донбасса в Белоруссии.

Ранее комитет Европарламента по иностранным делам призвал Европейский союз добиться ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест Лукашенко. По мнению членов комитета, белорусские власти «несут ответственность за нанесенный ущерб и совершенные на Украине преступления, включая роль режима в нелегальном вывозе детей».

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    Алевтина Запольская
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