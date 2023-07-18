В Европарламенте призвали ЕС добиться ордера МУС на арест президента Белоруссии Лукашенко

Комитет по иностранным делам в Европарламенте призвал Европейский союз (ЕС) добиться ордера Международного уголовного суда (МУС) в Гааге на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление парламента.

«Белоруссия несет ответственность за нанесенный ущерб и совершенные на Украине преступления, включая роль режима в нелегальном вывозе (из зоны боевых действий — прим. "Ленты.ру") детей», — заявили в Европарламенте.

Согласно докладу, институты ЕС должны принять все необходимые меры для запуска уголовного преследования политических и военных лидеров Белоруссии, «которые ответственны за преступления против человечности и геноцид».

17 марта МУС выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Российский МИД называл обвинения в насильственном вывозе несовершеннолетних с украинской территории ложными.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обвинения в адрес России в «воровстве детей Донбасса», назвав их безумными. «С детьми. Слушайте, надо быть безумными», — подчеркнул белорусский президент. По его словам, из-за этого его вызвали в Международный уголовный суд. «Это мерзавцы дальше некуда. Они хватаются за что попало», — добавил он.