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16:54, 18 июля 2023Мир

В Европарламенте призвали ЕС добиться ордера МУС на арест президента Белоруссии

В Европарламенте призвали ЕС добиться ордера МУС на арест президента Белоруссии Лукашенко

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Комитет по иностранным делам в Европарламенте призвал Европейский союз (ЕС) добиться ордера Международного уголовного суда (МУС) в Гааге на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление парламента.

«Белоруссия несет ответственность за нанесенный ущерб и совершенные на Украине преступления, включая роль режима в нелегальном вывозе (из зоны боевых действий — прим. "Ленты.ру") детей», — заявили в Европарламенте.

Согласно докладу, институты ЕС должны принять все необходимые меры для запуска уголовного преследования политических и военных лидеров Белоруссии, «которые ответственны за преступления против человечности и геноцид».

17 марта МУС выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Российский МИД называл обвинения в насильственном вывозе несовершеннолетних с украинской территории ложными.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обвинения в адрес России в «воровстве детей Донбасса», назвав их безумными. «С детьми. Слушайте, надо быть безумными», — подчеркнул белорусский президент. По его словам, из-за этого его вызвали в Международный уголовный суд. «Это мерзавцы дальше некуда. Они хватаются за что попало», — добавил он.

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    Виктория Кондратьева
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