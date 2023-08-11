Провалившийся под людьми пол в российском магазине попал на видео

В городе Усть-Илимск пол строительного магазина провалился под посетителями

В Усть-Илимске Иркутской области пол строительного магазина провалился под посетителями, передает Telegram-канал «Иркутск №1».

Кадры с обрушившимся полом попали на видео. На них показан проход между торговыми рядами, по которому идут люди. В какой-то момент видно, как в пролет начинают падать коробки с товарами, а посетители убегают. Из-за обвала одного человека придавило рухнувшими со стеллажа коробками. Окружающие помогли ему выбраться.

По данным «Известий», пол рухнул в магазине «Колорит». Местная прокуратура организовала проверку из-за произошедшего.

Ранее потолок обрушился в двухэтажном доме в Хабаровске. Штукатурка посыпалась на кровать проживающих там пенсионеров, также обрушилась балка. Очевидцы рассказали, что из-за обрушения из квартиры можно увидеть крышу и кровлю. Отмечалось, что дом 1952 года постройки не считается аварийным.