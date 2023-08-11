ТАСС: США разорвали соглашение по поставкам стали из России

Власти США решили разорвать соглашение о приостановке антидемпингового расследования в отношении поставок российских плит из углеродистой стали, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, опубликованную в Федеральном реестре.

В отношении такой продукции компании «Северсталь» власти США ввели антидемпинговую маржу в размере 53,81 процента, а в отношении России в целом — 185 процентов.

Указанное соглашение действовало с тех пор как Россия в обмен на приостановку антидемпингового расследования согласилась на добровольное ограничение поставок этого вида продукции в США. При этом вводились минимальные цены продаж, которые в дальнейшем корректировались. Как ранее писал «Интерфакс», если бы Россия не пошла на заключение такого соглашения, пошлины могли бы составить для «Северстали» 74 процента, для остальных российских экспортеров — 184 процента.

В США почти перестали закупать железо и сталь из России в июле 2022 года, когда его объем достиг лишь 600 тысяч долларов. Еще в июне соответствующая сумма составила 201 миллион долларов, а за первое полугодие показатель превысил один миллиард.