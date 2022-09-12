США почти перестали закупать черные металлы в России

РБК: ввоз железа и стали из России в США обнулился после введения заградительных пошлин

Ввоз черных металлов из России в США в июле 2022 года почти обнулился. Объем импорта российского сырья достиг 0,6 миллиона долларов, сообщает РБК со ссылкой на данные Бюро переписей США (Census Bureau).

США почти перестали закупать железо и сталь из России в июле: еще в июне объем ввоза ресурсов достигал 201 миллиона долларов, а за первое полугодие показатель превысил один миллиард долларов. В июне ключевые поставки в этой категории пришлись на ферросплавы (112,5 миллиона долларов) и полуфабрикаты из железа и стали (88 миллионов долларов) В июле же поставки этих материалов сократились до 0,4 миллиона и нуля, соответственно, после введения заградительных пошлин.

В прошлом году США импортировали российских черных металлов (, включая чугун, железо, сталь, прокат) на 2,77 миллиарда долларов — в среднем, по 230 миллионов долларов в месяц. В 2021 году Вашингтон занимал порядка девяти процентов от всех поставок черных металлов из России. Сейчас металлурги перенаправляют американские поставки в Евросоюз и Азию, а также предоставляют скидки покупателям.

Ранее сообщалось, что российский металлолом захотели запретить продавать за границу. Об этом написали «Ведомости», ссылаясь на первого замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

30 января в России вступили в силу повышенные экспортные пошлины на металлолом в размере 45 евро за тонну вместо прежних 5 евро. Такая мера действовала полгода. Правительство предполагало, что решение позволит стабилизировать цены на внутреннем рынке.