Американский экс-разведчик рассказал о призыве к Киеву прислушаться к Путину

Экс-разведчик армии США Риттер: Запад призвал Зеленского прислушаться к Путину

Запад и его союзники призвали президента Украины Владимира Зеленского прислушаться к предложению его российского коллеги Владимира Путина начать мирные переговоры, заявил экс-разведчик армии США Скотт Риттер. Об этом отставной офицер морской пехоты рассказал в интервью на YouTube-канале George Galloway.

«С этой реальностью столкнулся остальной мир, который сказал Зеленскому, что ему пора задуматься о переговорах. А именно отказаться от территорий, которые находятся под контролем России», — утверждает Риттер.

По мнению американского эксперта, «остальной мир обратился с призывом к Зеленскому, что ему пора задуматься о переговорах». Он добавил, что до западных медиа «сейчас начинает доходить правда, что Россия выигрывает в конфликте с Украиной»

Ранее Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери в ходе контрнаступления. Он сослался на слова президента РФ Владимира Путина, заявившего, что «безвозвратные потери Киева в десять раз превосходят потери Москвы».