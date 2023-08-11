Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:29, 11 августа 2023Мир

Американский экс-разведчик рассказал о призыве к Киеву прислушаться к Путину

Экс-разведчик армии США Риттер: Запад призвал Зеленского прислушаться к Путину

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Запад и его союзники призвали президента Украины Владимира Зеленского прислушаться к предложению его российского коллеги Владимира Путина начать мирные переговоры, заявил экс-разведчик армии США Скотт Риттер. Об этом отставной офицер морской пехоты рассказал в интервью на YouTube-канале George Galloway.

«С этой реальностью столкнулся остальной мир, который сказал Зеленскому, что ему пора задуматься о переговорах. А именно отказаться от территорий, которые находятся под контролем России», — утверждает Риттер.

Материалы по теме:
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023
«Из Киева звучат только ультиматумы» Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
«Из Киева звучат только ультиматумы»Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
1 марта 2023
«США чувствуют себя на Украине как дома» Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
«США чувствуют себя на Украине как дома»Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
22 февраля 2023

По мнению американского эксперта, «остальной мир обратился с призывом к Зеленскому, что ему пора задуматься о переговорах». Он добавил, что до западных медиа «сейчас начинает доходить правда, что Россия выигрывает в конфликте с Украиной»

Ранее Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери в ходе контрнаступления. Он сослался на слова президента РФ Владимира Путина, заявившего, что «безвозвратные потери Киева в десять раз превосходят потери Москвы».

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности о попытке атаки беспилотника на объект в Москве

    Во Франции заявили об унижении Макрона из-за Нигера

    Американский экс-разведчик рассказал о призыве к Киеву прислушаться к Путину

    Ракету «Вихрь» адаптируют под БПЛА

    Лукашенко поручил связаться с Польшей для налаживания диалога

    Человечество предупредили о растущем риске голода и малярии

    Аэропорты Москвы перешли на работу в штатном режиме

    Россиянка трижды вонзила нож в грудь дяди и попала под суд

    Цена дизельного топлива в России побила рекорд

    Курс доллара установил новый рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости